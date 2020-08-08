Специалист по таргетированной рекламе

Доброго времени суток!

Меня зовут Лиза :)

Я специалист по таргетированной рекламе с опытом работы более 2х лет. Проходила стажировку и работала в топовом агенстве по digital marketing. За моими плечами опыт работы с крупными кампаниями из разных отраслей.

Хочу отметить, что мой опыт был как в медийном продвижении, так и в перфоманс продвижении (в основном в нем). Перфоманс-таргет - это таргет, который непосредственно направлен на установленный результат. Поэтому если вам нужен конкретный результат после таргет размещения, то вам нужно написать мне:)

На данный момент я планирую выйти полноценно на фриланс, поэтому работаю за отзыв и небольшой %.

Я на связи 24/7, более подробные детали можем обсудить лично:)

телеграм: vvinovvata

почта: [email protected]