Доброго времени суток!
Меня зовут Лиза :)
Я специалист по таргетированной рекламе с опытом работы более 2х лет. Проходила стажировку и работала в топовом агенстве по digital marketing. За моими плечами опыт работы с крупными кампаниями из разных отраслей.
Хочу отметить, что мой опыт был как в медийном продвижении, так и в перфоманс продвижении (в основном в нем). Перфоманс-таргет - это таргет, который непосредственно направлен на установленный результат. Поэтому если вам нужен конкретный результат после таргет размещения, то вам нужно написать мне:)
На данный момент я планирую выйти полноценно на фриланс, поэтому работаю за отзыв и небольшой %.
Я на связи 24/7, более подробные детали можем обсудить лично:)
телеграм: vvinovvata
почта: [email protected]