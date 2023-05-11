Таргетолог | E-COM в Україні та Європі.
Мене звати Віолетта. Я таргетолог з України. Досвід у digital – 3 роки. Я займаюсь розвитком та масштабуванням бізнесу за допомогою релами.
Але краще скажу простими словами: в мене є хист - я вмію приводити клієнтів у бізнесі та збільшувати дохід.
Специфіка саме моєї роботи - це не робити вам пусті заявки, а створювати дійсно якісну клієнтську базу.
Я ЗАЦІКАВЛЕНА в тому, щоб ваш прибуток зростав!
Тому, в кожному проєкті я використовую глибинний маркетинговий підхід. Я не просто налаштовую рекламу, а проводжу аналізи, складаю правильні воронки продажів, розрбляю правильну комунікацію з клієнтом. Я знаю, як з людини, котра не знає про вас взагалі нічого, зробити "фаната бренду".
Hard skills:
маркетинг;
таргетована реклама;
стратегія;
PR та SMM.
Soft skills:
креативність;
робота в команді;
дотримання дедлайнів.
Contacts:
inst: https://www.instagram.com/vviolet.tt/
messengers: +380 63 029 50 83 (Telegram)