vviolet_tt

Віолетта vviolet_tt

 
22 годаУкраина/Киев
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Таргетолог | E-com

Таргетолог | E-COM в Україні та Європі.

Мене звати Віолетта. Я таргетолог з України. Досвід у digital – 3 роки. Я займаюсь розвитком та масштабуванням бізнесу за допомогою релами.

Але краще скажу простими словами: в мене є хист - я вмію приводити клієнтів у бізнесі та збільшувати дохід.

Специфіка саме моєї роботи - це не робити вам пусті заявки, а створювати дійсно якісну клієнтську базу.

Я ЗАЦІКАВЛЕНА в тому, щоб ваш прибуток зростав!

Тому, в кожному проєкті я використовую глибинний маркетинговий підхід. Я не просто налаштовую рекламу, а проводжу аналізи, складаю правильні воронки продажів, розрбляю правильну комунікацію з клієнтом. Я знаю, як з людини, котра не знає про вас взагалі нічого, зробити "фаната бренду".

Hard skills:

  • маркетинг;

  • таргетована реклама;

  • стратегія;

  • PR та SMM.

Soft skills:

  • креативність;

  • робота в команді;

  • дотримання дедлайнів.

Contacts:

inst: https://www.instagram.com/vviolet.tt/

messengers: +380 63 029 50 83 (Telegram)