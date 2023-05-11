Таргетолог | E-com

Таргетолог | E-COM в Україні та Європі.

Мене звати Віолетта. Я таргетолог з України. Досвід у digital – 3 роки. Я займаюсь розвитком та масштабуванням бізнесу за допомогою релами.

Але краще скажу простими словами: в мене є хист - я вмію приводити клієнтів у бізнесі та збільшувати дохід.

Специфіка саме моєї роботи - це не робити вам пусті заявки, а створювати дійсно якісну клієнтську базу.

Я ЗАЦІКАВЛЕНА в тому, щоб ваш прибуток зростав!

Тому, в кожному проєкті я використовую глибинний маркетинговий підхід. Я не просто налаштовую рекламу, а проводжу аналізи, складаю правильні воронки продажів, розрбляю правильну комунікацію з клієнтом. Я знаю, як з людини, котра не знає про вас взагалі нічого, зробити "фаната бренду".

Hard skills:

маркетинг;

таргетована реклама;

стратегія;

PR та SMM.

Soft skills:

креативність;

робота в команді;

дотримання дедлайнів.

Contacts:

inst: https://www.instagram.com/vviolet.tt/

messengers: +380 63 029 50 83 (Telegram)