vvishnjakova

специалист по контекстной рекламе

Специализируюсь на контекстной рекламе. Опыт работы более 4х лет. Ранее являлась руководителем отдела контекстной рекламы в крупном агентстве интернет-маркетинга. Реализовала за свою деятельность более 250 проектов различных тематик. Являюсь сертифицированным специалистом в системах Яндекс.Директ и Google.AdWords. Знаю в совершенстве Яндекс.Метрику, Google.Analytics, Google Merchant Center, Яндекс.Маркет.

Оказываю следующие услуги:

1) Аудит текущих рекламных кампаний в системах контекстной рекламы

2) Настройка рекламных кампаний в системах Яндекс.Директ, Google.AdWords, Яндекс.Маркет, Google Merchant Center

3) Ведение рекламных кампаний Яндекс.Директ, Google.AdWords, Яндекс.Маркет, Google Merchant Center

4) Аналитика рекламных кампаний на основе счетчиков интернет-статистики, данных систем отслеживания звонков (колл-трекинга)

5) Настройка счетчиков интернет-статистики

6) Настройка систем отслеживания звонков

Гарантирую результаты своей работы. Даю рекомендации по улучшению конверсии с сайта.

Мои главные качества: ответственна, обладаю аналитическим складом ума, коммуникабельна, активна, неконфликтна.