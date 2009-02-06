ООО "Верхневолжские междугородние линии"

Пассажирские перевозки по России и СНГ, микроавтобусами ФОРД-ТРАНЗИТ, ФИАТ-ДУКАТО, ХЁНДЕ. Обслуживание свадеб, торжеств, юбилеев, экскурсии ( имеется микрофон ), доставка Ваших сотрудников к месту работы (развозка), трансфер, любые расстояния, направления, подтверждение расходов, наличный и безналичный расчёт, доставка и встреча с аэропортов, ж/д и автовокзалов. Водители 1-го класса с большим опытом работы в данной сфере услуг.