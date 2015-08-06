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Образование:
2010–2015 – Оренбургский государственный педагогический университет
Специальность: журналистика (специалист)
Опыт работы:
июнь 2011 - сентябрь 2011 — внештатный корреспондент областной газеты "Оренбуржье"
май 2012 - апрель 2013 — менеджер по продажам, и.о. начальника отдела продаж справочника "Выбери-инфо"
июнь 2013 - июнь 2014 - менеджер по работе с клиентами фотостудии "Black Eagle"
июнь 2014 - настоящее время - менеджер по продажам, руководитель отдела продаж, директор рекламно-информационного издательства "Адреса качества".
Личные качества:
Целеустремленность, стрессоустойчивость, ответственность, коммуникабельность, грамотность.
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