vvsaz92

Владимир vvsaz92

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Качественные рерайт и копирайт тексты. Оперативно и недорого.

Образование:

2010–2015 – Оренбургский государственный педагогический университет

Специальность: журналистика (специалист)

Опыт работы:

июнь 2011 - сентябрь 2011 — внештатный корреспондент областной газеты "Оренбуржье"

май 2012 - апрель 2013 — менеджер по продажам, и.о. начальника отдела продаж справочника "Выбери-инфо"

июнь 2013 - июнь 2014 - менеджер по работе с клиентами фотостудии "Black Eagle"

июнь 2014 - настоящее время - менеджер по продажам, руководитель отдела продаж, директор рекламно-информационного издательства "Адреса качества".

Личные качества:

Целеустремленность, стрессоустойчивость, ответственность, коммуникабельность, грамотность. 

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