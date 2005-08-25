Системный интегратор. Обладаю всеми необходимыми знаниями для решения задач в области IT-технологий любой сложности (железо, операционные системы, прикладной софт, сети компьютерные/телефонные/сотовые, управление доменными структурами, организация/оптимизация работы персонала, цифровые системы виденаблюдения) и т.д. - долго перечислять. Опыт работы с компьютерной/телефонной техникой с 1986 г. В данный момент специализируюсь на разработке приложений на Excel VBA (написание модулей, разработка классов, просто автоматизация...).