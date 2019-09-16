vvshomestudio

Вахитова Александра Игоревна

Дата рождения: 16.09.1982 Место рождения, проживания г. Москва

Область деятельности: PR, реклама, шоу-бизнес.

Предполагаемая должность: PR менеджер, копирайтер, event менеджер, арт-директор клуба. Пожелания к новой работе: долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, реализация творческого потенциала.

Карьерные планы: работа с максимальной отдачей, готовность к преодолению любых сложностей, профессиональный рост с последующей реализацией приобретенного опыта. Уровень образования:

Сентябрь/1999-июнь/2005 МГУ им. Ломоносова. Факультет: журналистики. Специальность: PR и реклама;

Дополнительное образование: ГМУЭДИ, по классу эстрадного вокала 2002г. 3 мес. - SAP R3, новые возможности - высокие показатели, практическое применение. Учебный центр ООО "Копейка-Москва" Профессиональный опыт:

1. Январь 2005 - настоящее время - Торговая марка модной одежды Ge.Le.ZO` Должность: менеджер по рекламе и PR

Должностные обязанности: Pr-компании в рамках показов на Russian Fashion Week. Полный спектр планирования и проведения показов, рекламной компании и сопутствующих мероприятий: after party, встречи с журналистами и т.д.

2. Октябрь 2003 - Сентябрь 2004 - Продюсерская компания Бари Алибасова, Студия звукозаписи Si-records Должность: Арт-менеджер, вокалистка

Должностные обязанности:

- Event менеджмент

- участие в создание имиджа новых проектов

- организация презентаций

- звукозапись

3. Ноябрь/2002- Октябрь 2003 ТМЕ, Правительство звука - компания звукозаписи (выпуск лицензионных CD и MC)

Должность: менеджер по рекламе и PR

Должностные обязанности:

- маркетинговые разработки: (представительская презентация, стратегия эффективных продаж, организация концертных программ)

- связь с общественностью: расширение сотрудничества в сфере СМИ, букинга и др.

- брендинг

- позиционирование выпускаемых лейблов, музыкантов

- копирайтинг

- event менеджмент

4. Май/2001 - Октябрь/2002 ООО "ТД Копейка - Москва" - сеть розничных магазинов эконом класса по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров

Должность: ассистент менеджера по рекламе и мерчендайзингу.

Должностные обязанности:

- проектирование рекламных кампаний и контроль над их проведением,

- связь с общественностью,

- допечатный процесс выпуска полиграфии,

- цифровая съемка товаров к рекламным акциям, проведение фотосессий,

- копирайтинг

- внутренний дизайн: создание фирменного стиля внутренних POS материалов, печать на плоттере

- промоушн-координирование: переговорный процесс, заключение договоров, контроль над проведением промо-акций, проведение маркетинговых исследований эффективности акций

- брендинге компании: проведение мозговых штурмов и т.д.

- внутренний PR, event менеджмент: проведение корпоративных мероприятий, режиссура шоу, кастинг

5. Март/2001 - Апрель/2001 М1 - московский телеканал

Должность: телекорреспондент

Должностные обязанности: съемка материалов, проведение интервью для телепередачи <: <="" p="">

Английский, начальный уровень французского, итальянского

Навыки работы с компьютером, оргтехникой, программным обеспечением: ПК - уверенный пользователь (MS Office, включая MS PowerPoint; CorelDraw, PhotoShop, Adobe Illustrator; Gestori, SAP R3; Интернет), цифровая фотография, печать на плоттере

Собственные разработки, публикации: Дипломная работа

Алешин Дмитрий Александрович Менеджер по рекламе 777-12-88 Николаевский Андрей Викторович Директор деп. маркетинга 777-12-88 Островская Евгения Григорьевна Модельер 675-16-97 Дополнительные сведения: - работоспособность; - коммуникабельность; - инициативность; - творческий подход к работе; - целенаправленность; - чувство юмора :).

С уважением, Вахитова Александра.