vvshomestudio

Вахитова Александра Игоревна
Дата рождения: 16.09.1982 Место рождения, проживания г. Москва
Область деятельности: PR, реклама, шоу-бизнес.
Предполагаемая должность: PR менеджер, копирайтер, event менеджер, арт-директор клуба. Пожелания к новой работе: долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, реализация творческого потенциала.
Карьерные планы: работа с максимальной отдачей, готовность к преодолению любых сложностей, профессиональный рост с последующей реализацией приобретенного опыта. Уровень образования:
Сентябрь/1999-июнь/2005 МГУ им. Ломоносова. Факультет: журналистики. Специальность: PR и реклама;
Дополнительное образование: ГМУЭДИ, по классу эстрадного вокала 2002г. 3 мес. - SAP R3, новые возможности - высокие показатели, практическое применение. Учебный центр ООО "Копейка-Москва" Профессиональный опыт:
1. Январь 2005 - настоящее время - Торговая марка модной одежды Ge.Le.ZO` Должность: менеджер по рекламе и PR
Должностные обязанности: Pr-компании в рамках показов на Russian Fashion Week. Полный спектр планирования и проведения показов, рекламной компании и сопутствующих мероприятий: after party, встречи с журналистами и т.д.
2. Октябрь 2003 - Сентябрь 2004 - Продюсерская компания Бари Алибасова, Студия звукозаписи Si-records Должность: Арт-менеджер, вокалистка
Должностные обязанности:
- Event менеджмент
- участие в создание имиджа новых проектов
- организация презентаций
- звукозапись
3. Ноябрь/2002- Октябрь 2003 ТМЕ, Правительство звука - компания звукозаписи (выпуск лицензионных CD и MC)
Должность: менеджер по рекламе и PR
Должностные обязанности:
- маркетинговые разработки: (представительская презентация, стратегия эффективных продаж, организация концертных программ)
- связь с общественностью: расширение сотрудничества в сфере СМИ, букинга и др.
- брендинг
- позиционирование выпускаемых лейблов, музыкантов
- копирайтинг
- event менеджмент
4. Май/2001 - Октябрь/2002 ООО "ТД Копейка - Москва" - сеть розничных магазинов эконом класса по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров
Должность: ассистент менеджера по рекламе и мерчендайзингу.
Должностные обязанности:
- проектирование рекламных кампаний и контроль над их проведением,
- связь с общественностью,
- допечатный процесс выпуска полиграфии,
- цифровая съемка товаров к рекламным акциям, проведение фотосессий,
- копирайтинг
- внутренний дизайн: создание фирменного стиля внутренних POS материалов, печать на плоттере
- промоушн-координирование: переговорный процесс, заключение договоров, контроль над проведением промо-акций, проведение маркетинговых исследований эффективности акций
- брендинге компании: проведение мозговых штурмов и т.д.
- внутренний PR, event менеджмент: проведение корпоративных мероприятий, режиссура шоу, кастинг
5. Март/2001 - Апрель/2001 М1 - московский телеканал
Должность: телекорреспондент
Должностные обязанности: съемка материалов, проведение интервью для телепередачи <: <="" p="">
Английский, начальный уровень французского, итальянского
Навыки работы с компьютером, оргтехникой, программным обеспечением: ПК - уверенный пользователь (MS Office, включая MS PowerPoint; CorelDraw, PhotoShop, Adobe Illustrator; Gestori, SAP R3; Интернет), цифровая фотография, печать на плоттере
Собственные разработки, публикации: Дипломная работа
Алешин Дмитрий Александрович Менеджер по рекламе 777-12-88 Николаевский Андрей Викторович Директор деп. маркетинга 777-12-88 Островская Евгения Григорьевна Модельер 675-16-97 Дополнительные сведения: - работоспособность; - коммуникабельность; - инициативность; - творческий подход к работе; - целенаправленность; - чувство юмора :).
С уважением, Вахитова Александра.