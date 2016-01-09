vyacheslav-bars

Вячеслав Барсуков vyacheslav-barsvyacheslav-bars
41 годУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Социальный медиа-эксперт и предприниматель Вячеслав Барс, проведет
Вас шаг за шагом, через процесс запуска прибыльного бизнеса в Интернете.
От копирайтинга, рерайтинга до настройки трафика на сайт и его монетизации.
Любую идею можно монетизировать, это практический опыт который приобрел запуская проекты онлайн. Теперь помогаю в получении персональных инструментов, необходимых для ускоренного запуска Вашего бизнеса в Интернете.