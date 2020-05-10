Разработка веб-сайтов под ключ. Tilda, Wordpress.
Веб-сайты под ключ на Tilda.
С начала – понимаем ваш бизнес, после – делаем сайт:
- Сайт с нуля под ваши цели
- Делаю Landing-page, Многостраничные сайты.
- Возьму ваш проект на любой стадии.
- Настройка форм, и любой CRM
- UX, UI-дизайн
- Javascript, CSS
- Делаю почти любые задачи
Telegram: @vyacheslav_vles
Портфолио
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