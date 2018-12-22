vyacheslavnedopa

Пример того что нужно верстать: [url=https://www.cssfilters.co/] www.cssfilters.co[/url] макет: https://www.dropbox.com/s/w08vf3u894inddh/freelance_ahh-redact-pano.jpg?dl=0 Подробнее: Для одной из страниц небольшого стартапа нужньо сверстать хтмл в середине которого появляется картинка. Нажимаем на "редактировать", анимируется появление бокового меню. Боковое меню должно быть живым, все ползунки должны двигаться, на ...