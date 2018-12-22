vyacheslavnedopa

Необходимо изменить раздел тарифы, изменить расстановку, добавить страницы для тарифов, заполнить информацией раздел. Сделать изменения в шапке и подвале сайта. В приложении схематично измененный вид раздела тарифы и нужные исправления. Бюджет оговаривается. Раздел тарифы сейчас: http://ibatele.com/tariffs/payments.html
Вячеслав Недопас vyacheslavnedopavyacheslavnedopa
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Наша компания нуждается в услугах программиста pro-класса , чтобы сделать бота, сосредоточенного на ставках внутри бк. Оплата по договоренности. Все описание в личном деловом диалоге.Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
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Нужна установка и настройка сайта на битрикс. Вёрстка [url=https://konnektim.ru/new/index.html]https://konnektim.ru/new/index.html [/url] ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1OR6u96ruSE2e-bkyiKE7g8SabK54J2D6ezMECd0wgHM/edit]https://docs.google.com/document/d/1OR6u96ruSE2e-bkyiKE7g8SabK54J2D6ezMECd0wgHM/edit[/url]Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
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Необходимо добавит английский язык для сайта basys.pro и добавить страницу с новостямиВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать парсер для соц. сети LInkedIn, который переносил бы в файл Excel следующие данные (по колонкам): 1. Фамилию Имя 2. Фото 3. Актуальная Должность (возможно больше 1-ой – в зависимости от данных человека); 4. Сколько времени на данной ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется написать парсер или программу, которая будет присылать на электронную почту все новые или обновленные объявления на avito по определенному региону и определенным словам поиска (например по Москве все объявления по поиску "аренда баня долгосрочно")Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад