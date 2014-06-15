контекстная реклама в Yandex
Поиск новых клиентов через Yandex Direct
- грамотный анализ целевой аудитории
- составление портрета вашего главного покупателя
- подбор и сортировка ключей по специальному алгоритму
- написание работающих текстов объявлений по авторской методике
- повышение отдачи уже существующей рекламной компании
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Высокий показатель кликабельности137 просмотров
- Высокая отдача при высокой конкуренции138 просмотров
Контекстная реклама
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