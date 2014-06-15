vyah

Вячеслав vyah

 
43 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
контекстная реклама в Yandex

Поиск новых клиентов через Yandex Direct

- грамотный анализ целевой аудитории

- составление портрета вашего главного покупателя

- подбор и сортировка ключей по специальному алгоритму

- написание работающих текстов объявлений по авторской методике

- повышение отдачи уже существующей рекламной компании

Портфолио
Контекстная реклама
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