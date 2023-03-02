vyakubovskyy

Angular engineer

Я Frontend розробник, який готовий вирішити проблеми будь-якої складності, постійно вдосконалююсь. Маю комерційний досвід 2 + роки в компанії Exoft. Я добре знаю стек Angular/HTML5/CSS3/JS/TypeScript/React.js. Я постійно вдосконалююсь у програмуванні Frontend. Я цілеспрямований і вважаю, що мої комунікативні навички стануть у нагоді в командній роботі. Якісна робота, своєчасна оцінка - це про мене.