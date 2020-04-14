vyguzov_k

Константин vyguzov_k

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Настройка таргетированной рекламы. Ведение систем аналитики и отчетность.

Занимаюсь настройкой таргетированной рекламы в сетях: VK, Facebook, Instagram, MyTarget.

Любые тематики. 

  • Владею навыками SMM. Работа на вовлеченность пользователей, охват и узнаваемость вашей компании.
  • Лидогенерация. Работа на объем и получение контактных данных для дальнейшего взаимодействия по вашей воронке продаж.
  • Работа по KPI. Рассматриваю любые предложенные вами метрики по оценке работы и рекламного канала.
  • Ведение систем аналитики. Google Analytics, Яндекс Метрика, Системы КТ и сквозной аналитики. Формирование отчетов на еженедельной основе.
  • Google Tag Manager. Установка пикселей рекламных сетей и счетчиков систем аналитики на ваш сайт или посадочную страницу. Создание событий для передачи данных в системы аналитики.
  • Копирайтинг. Написание "продающих" текстов для ваших рекламных кампаний или постов в сообществе.
  • Создание креативов. Работа в графических редакторов и создание картинок для рекламных объявлений.
Маркетинговый анализ
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