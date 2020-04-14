Настройка таргетированной рекламы. Ведение систем аналитики и отчетность.
Занимаюсь настройкой таргетированной рекламы в сетях: VK, Facebook, Instagram, MyTarget.
Любые тематики.
- Владею навыками SMM. Работа на вовлеченность пользователей, охват и узнаваемость вашей компании.
- Лидогенерация. Работа на объем и получение контактных данных для дальнейшего взаимодействия по вашей воронке продаж.
- Работа по KPI. Рассматриваю любые предложенные вами метрики по оценке работы и рекламного канала.
- Ведение систем аналитики. Google Analytics, Яндекс Метрика, Системы КТ и сквозной аналитики. Формирование отчетов на еженедельной основе.
- Google Tag Manager. Установка пикселей рекламных сетей и счетчиков систем аналитики на ваш сайт или посадочную страницу. Создание событий для передачи данных в системы аналитики.
- Копирайтинг. Написание "продающих" текстов для ваших рекламных кампаний или постов в сообществе.
- Создание креативов. Работа в графических редакторов и создание картинок для рекламных объявлений.
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Маркетинговый анализ
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