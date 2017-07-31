vzvsk

Екатерина Вязовская vzvsk

 
27 летУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Создаю систему визуальной идентификации бренда

Брендинг, логотип, дизайн полиграфии 

Портфолио