Видеомонтаж, цветокоррекция, саунд дизайн

Занимаюсь видеомонтажом в Davinci. Постоянно улучшаю свои навыки. Ищу постоянного сотрудничества, но и разовые заказы тоже беру.

Я умею:

*Клиповый, динамичный монтаж и работа с референсами

*Цветокоррекция - базовая или работающая на атмосферу

*Анимация текста, баннеров и логотипов.

*Звуковой дизайн - выравнивание громкости, добавление звуков для атмосферы, обработка голоса

(очистка, компрессия, удаление лишних шумов)

-Вы получаете недорогую, но качественную и красивую работу;

-Быстрые сроки выполнения;

-Оплата после сдачи работы ;

-24/7 онлайна с моей стороны;

-Правки не проблема