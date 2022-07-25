Видеомонтаж, цветокоррекция, саунд дизайн
Занимаюсь видеомонтажом в Davinci. Постоянно улучшаю свои навыки. Ищу постоянного сотрудничества, но и разовые заказы тоже беру.
Я умею:
*Клиповый, динамичный монтаж и работа с референсами
*Цветокоррекция - базовая или работающая на атмосферу
*Анимация текста, баннеров и логотипов.
*Звуковой дизайн - выравнивание громкости, добавление звуков для атмосферы, обработка голоса
(очистка, компрессия, удаление лишних шумов)
-Вы получаете недорогую, но качественную и красивую работу;
-Быстрые сроки выполнения;
-Оплата после сдачи работы ;
-24/7 онлайна с моей стороны;
-Правки не проблема
Я против войны в Украине!