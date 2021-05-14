Дизайн и визуализация интерьеров в 3-д
Здравствуйте , меня зовут Геннадий, я занимаюсь проектированием и визуализацией интерьеров.
-Создаю гармоничный и красивый интерьер согласно вашим требованиям;
-Экономлю ваше время и бюджет;
-Работаю с брэндовым материалом с адекватным ценником;
-Имею опыт в ремонтно-отделочных работах.
Что входит в проект?
-Выезд на замер;
-Планировочное решение;
-3 концепции на выбор;
-Фотореалистичная визуализация;
-Набор всех необходимых чертежей;
-Комплектация;
-Авторский надзор.
Контакты:
тел. +79852473367
Viber +7(985) 2473367
Telegram +7 (985) 2473367
WhatsApp +7(965) 4299116
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