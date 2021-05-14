Дизайн и визуализация интерьеров в 3-д

Здравствуйте , меня зовут Геннадий, я занимаюсь проектированием и визуализацией интерьеров.

-Создаю гармоничный и красивый интерьер согласно вашим требованиям;

-Экономлю ваше время и бюджет;

-Работаю с брэндовым материалом с адекватным ценником;

-Имею опыт в ремонтно-отделочных работах.

Что входит в проект?

-Выезд на замер;

-Планировочное решение;

-3 концепции на выбор;

-Фотореалистичная визуализация;

-Набор всех необходимых чертежей;

-Комплектация;

-Авторский надзор.

Контакты:

[email protected]

тел. +79852473367

Viber +7(985) 2473367

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