wCanadian

Виталий Пивоваров wCanadian

 
33 годаРоссия/Архангельск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональная верстка HTML5/CCS3/LESS/Bootstrap3/JavaScript, jQuery/jQueryUI

Салют!

К заданиям отношусь ответственно, выполняю качественно и в срок. Опыт в сфере веб-разработки более 2-х лет.

Кроссбраузерный, валидный код. Адаптивная верстка под разные разрешения экранов.

Знания,навыки:

  • Twitter Bootstrap 3
  • HTML5
  • CSS3
  • LESS
  • JavaScript, jQuery
  • Responsive
  • Parallax scrolling
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
  • Pixel perfect
JavascriptHTMLBootstrapjQuery
Портфолио