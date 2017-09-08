Профессиональная верстка HTML5/CCS3/LESS/Bootstrap3/JavaScript, jQuery/jQueryUI

Салют!

К заданиям отношусь ответственно, выполняю качественно и в срок. Опыт в сфере веб-разработки более 2-х лет.

Кроссбраузерный, валидный код. Адаптивная верстка под разные разрешения экранов.

Знания,навыки: