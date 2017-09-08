Профессиональная верстка HTML5/CCS3/LESS/Bootstrap3/JavaScript, jQuery/jQueryUI
Салют!
К заданиям отношусь ответственно, выполняю качественно и в срок. Опыт в сфере веб-разработки более 2-х лет.
Кроссбраузерный, валидный код. Адаптивная верстка под разные разрешения экранов.
Знания,навыки:
- Twitter Bootstrap 3
- HTML5
- CSS3
- LESS
- JavaScript, jQuery
- Responsive
- Parallax scrolling
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- Pixel perfect
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Портфолио
- Детский клуб Курочка ряба118 просмотров
- Браузерная игра. Browserwar117 просмотров