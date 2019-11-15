Разработка дизайна мобильных приложений. От идеи до продукта.

https://dribbble.com/paxbit - еще немного работ.

Быстро, качественно, с гибкой системой ценообразования, разработаю для вас прототипы, иконки, логотипы, промо-скриношты и непосредственно дизайн мобильного приложения.

Разработка ведется в Photoshop или Figma, на ваш выбор.

https://t.me/paxbit﻿ - для быстрой связи.