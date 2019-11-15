wPaxbit

Кирилл wPaxbit

 
32 годаРоссия/Краснодар
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка дизайна мобильных приложений. От идеи до продукта.

https://dribbble.com/paxbit - еще немного работ.

Быстро, качественно, с гибкой системой ценообразования, разработаю для вас прототипы, иконки, логотипы, промо-скриношты и непосредственно дизайн мобильного приложения.

Разработка ведется в Photoshop или Figma, на ваш выбор.

https://t.me/paxbit﻿ - для быстрой связи.

Дизайн мобильного приложенияFigmaPhotoshop
Портфолио
Дизайн мобильных приложений
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$15/час
от $240от 3 дней
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