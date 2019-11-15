Разработка дизайна мобильных приложений. От идеи до продукта.
https://dribbble.com/paxbit - еще немного работ.
Быстро, качественно, с гибкой системой ценообразования, разработаю для вас прототипы, иконки, логотипы, промо-скриношты и непосредственно дизайн мобильного приложения.
Разработка ведется в Photoshop или Figma, на ваш выбор.
https://t.me/paxbit - для быстрой связи.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Очередной концепт To-do109 просмотров
- Minimal dark app155 просмотров
- Tongue twisters115 просмотров
- Городское приложение110 просмотров
- Deal world96 просмотров
- Taxi agregator112 просмотров
- Minimal player (concept)90 просмотров
- Медицинский центр99 просмотров
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$15/час
от $240от 3 дней
нет рейтинга