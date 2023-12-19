Графический дизайнер
Всем привет, я графический дизайнер с опытом более 1 года, умею решать проблемы с помощью дизайна, продавать товары с помощью дизайна
Имею большой опыт в дизайне:
· Презентаций
· Баннеров
· Телеграм сообществ
· Лендингов
· Визуалов для контента
А так же умею профессионально использовать технологию Figma и Adobe photoshop
Умею работать в команде и позитивно влияю на выполнение работы
Портфолио
- Визуал для группы телеграм1 просмотр
- Лендинг сайт для специалиста маникюра3 просмотра