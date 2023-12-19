wa1th

Аблайхан wa1th

 
23 годаКазахстан/Шымкент
год на фриланс-бирже
Был
13 дней назад
Графический дизайнер

Всем привет, я графический дизайнер с опытом более 1 года, умею решать проблемы с помощью дизайна, продавать товары с помощью дизайна


Имею большой опыт в дизайне:
· Презентаций

· Баннеров
· Телеграм сообществ
· Лендингов

· Визуалов для контента

А так же умею профессионально использовать технологию Figma и Adobe photoshop

Умею работать в команде и позитивно влияю на выполнение работы

FigmaPhotoshop