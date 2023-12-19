Графический дизайнер

Всем привет, я графический дизайнер с опытом более 1 года, умею решать проблемы с помощью дизайна, продавать товары с помощью дизайна



Имею большой опыт в дизайне:

· Презентаций

· Баннеров

· Телеграм сообществ

· Лендингов

· Визуалов для контента



А так же умею профессионально использовать технологию Figma и Adobe photoshop



Умею работать в команде и позитивно влияю на выполнение работы