Есть сайт интернет-магазина shop.bekovocandy.ru Сделали на Drupal. В начале было терпимо, но сейчас уже понимаю, что Друпал меня бесит :) Было пару магазинов на Opencart, понимаю, что он гораздо удобнее. ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Интересует возможность "фоновой" работы по продвижению сайта: http://bekovocandy.ru/ Бизнес почти полностью офлайновый. Присутствие в поисковой выдаче - пока (!) задача скорее имиджевая. Возможно дальнейшее расширение сотрудничества для решения "продажных" ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $5
При включении режима обслуживания выдается вот такая ошибка: Fatal error: Call to a member function getLayout() on a non-object in /home/h48218/data/www/wasabiclothing.ru/catalog/controller/common/header.php on line 194 Подгонка и русификация делалась фрилансером, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть купленый шаблон для opencart (только на английском). Нужно поставить его на opencart русифицированный и помочь с русификацией самого шаблона.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт12 лет назад
Все сделали по инструкции, но в тестовом режими что-то не работает ничего. Нужна небольшая консультация!Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт12 лет назад