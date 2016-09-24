wadyk

Вадим wadyk

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Создаем веб-сайт с уникальной структурой, функционалом и дизайном

Веб-сайт с уникальной структурой, функционалом и дизайном. 

Для создания веб-сайтов, наша команда использует современные технологии веб-программирования (php5, html5, css3, sql, ajax, jquery, wp, js). Наши дизайнеры создадут сайт с эксклюзивным дизайном, с учетом всех пожеланий заказчиков. Мы разработаем и протестируем страницы на всех типах устройств и размерах экранов. 

Кроме разработки сайта, мы поможем Вам выбрать и зарегистрировать доменное имя, а также предложим хостинг на надежном сервере. 

Виды проектов: 

- сайт визитка

- бизнес сайт

- корпоративный сайт

- Интернет магазин

- социальные сайты

- форумы

- веб-порталы

- веб-платформы

Отзывы заказчиков

comerce
35 лет
11 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$8
10 баллов
9 лет назад
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