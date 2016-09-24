Создаем веб-сайт с уникальной структурой, функционалом и дизайном
Веб-сайт с уникальной структурой, функционалом и дизайном.
Для создания веб-сайтов, наша команда использует современные технологии веб-программирования (php5, html5, css3, sql, ajax, jquery, wp, js). Наши дизайнеры создадут сайт с эксклюзивным дизайном, с учетом всех пожеланий заказчиков. Мы разработаем и протестируем страницы на всех типах устройств и размерах экранов.
Кроме разработки сайта, мы поможем Вам выбрать и зарегистрировать доменное имя, а также предложим хостинг на надежном сервере.
Виды проектов:
- сайт визитка
- бизнес сайт
- корпоративный сайт
- Интернет магазин
- социальные сайты
- форумы
- веб-порталы
- веб-платформы
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!