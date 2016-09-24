Создаем веб-сайт с уникальной структурой, функционалом и дизайном

Веб-сайт с уникальной структурой, функционалом и дизайном.

Для создания веб-сайтов, наша команда использует современные технологии веб-программирования (php5, html5, css3, sql, ajax, jquery, wp, js). Наши дизайнеры создадут сайт с эксклюзивным дизайном, с учетом всех пожеланий заказчиков. Мы разработаем и протестируем страницы на всех типах устройств и размерах экранов.

Кроме разработки сайта, мы поможем Вам выбрать и зарегистрировать доменное имя, а также предложим хостинг на надежном сервере.

Виды проектов:

- сайт визитка

- бизнес сайт

- корпоративный сайт

- Интернет магазин

- социальные сайты

- форумы

- веб-порталы

- веб-платформы