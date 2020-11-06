Веб-дизайнер

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﻿Я иллюстратор и веб-дизайнер. У меня есть опыт в дизайне одежды для моего маленького бренда, в иллюстрациях персонажей и в дизайне пользовательского интерфейса для веб-сайтов.Теперь моя основная цель - стать профессиональным дизайнером UI / UX. Так что теперь я готова создать любой дизайн для вашего сайта. Теперь я фрилансер. Я могу сделать для вас лендинг, банер с вашей рекламой, мобильное приложение и любые виды сайтов. У меня есть опыт создания дизайна для онлайн школы. Я умею работать в Figma, Adobe Illustatir, Adobe XD, а также в Tilda. Буду рада с вами поработать.