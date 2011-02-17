Стоматологическая клиника «ДИНАС» поможет обрести здоровье, красоту и комфо

В клинике уделяют внимание каждому пациенту, индивидуально подбирают лечение в каждом конкретном случае. Все специалисты имеют высшее образование и соответствующие сертификаты, регулярно совершенствуют свои профессиональные навыки, принимают участие в различных конференциях и мастер-классах. Доктора внимательно и чутко относятся к каждому пациенту. Стоматологическая клиника «ДИНАС» поможет обрести здоровье, красоту и комфорт Вашим зубам на долгие годы, а время лечения пройдет легко и приятно. У нас огромный опыт работы в сфере стоматологических услуг.

Организация:

Динас

Контактная информация:

443030, Самарская область, г.Самара, ул.Спортивная, д.25А