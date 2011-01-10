walentinka5

Ша Студия - профессионалы в области производства штор и аксессуаров

Ша Студия - профессионалы в области производства штор и аксессуаров к ним. Опыт работы компании более 10 лет! Наше крэдо - высокое качество по умеренным ценам. Основная концепция в работе - индивидуальность и творчество во всём. Среди основных оказываемых услуг можно отметить: оформление под ключ жилых и нежилых помещений, продажа декоративных штор, гардин, разработка дизайна штор. Обратившись в нашу компанию вы можете купить шторы и карнизы к ним, а также различные аксессуары к ним. Если вы ищете салон штор в Москве - Ша Студия - это то, что вам нужно!