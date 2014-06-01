walerajalta1

Валерий Обухов walerajalta1

 
36 летРоссия/Сергач
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Создание сайтов для бизнеса

ИП Обухов В.В.

Создам сайт для Вашего бизнеса

Корпоративные сайты - от 8 000 рублей

Сайт-визитки - от 1 000 рублей

Форумы - от 1 000 рублей

Фотогалереи - от 1 000 рублей

Доски объявлений - от 1 000 рублей

Виртуальные витрины - от 4 000 рублей

Блоги - от 1 000 рублей

Персональные сайты - от 500 рублей

Хостинг + доменное имя от 150 рублей месяц

Рассмотрю любые предложения.

Работаю качественно. Низкие цены.

Сайт-визитка
Портфолио
Сайты «под ключ»
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