Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Меня зовут Валерий. Хотел бы привлечь Ваше внимание интересным для Вас предложением. Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Хотел бы реализовать свои познания с пользой для Вашего бизнеса. Предлагаю настроить вам интернет рекламу всего лишь за отзыв о моей работе. Как Вы на это смотрите? Вы ничего не теряете, а приобретаете дополнительный поток клиентов.Пишите. Буду рад обоюдовыгодному сотрудничеству.