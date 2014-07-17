Знания, умения, навыки:

PHP, MySql, HTML, CSS3, JavaScript, AJAX

Поисковые блоки любой сложности

Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Twitter Bootstrap.

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

SEO-верстка.

Реализация pixel perfect.

10–00 — 21–00 МСК

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок.

Главный принцип.

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Разумные цены (Главная от 40$, внутренняя от 10$).

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту — 100%.