walkline

Владимир walkline

 
30 летУкраина/Черкассы
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Знания, умения, навыки:

    PHP, MySql, HTML, CSS3, JavaScript, AJAX
    Поисковые блоки любой сложности
    Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).
    Блочная фиксированная / резиновая верстка.
    Адаптивная верстка.
    Twitter Bootstrap.
    Parallax scrolling.
    Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
    Аккуратный, логичный, продуманный код.
    Соблюдение стандартов W3C.
    SEO-верстка.
    Реализация pixel perfect.
Время работы:

10–00 — 21–00 МСК

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок.

Главный принцип.

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект.

Гарантирую:

    Соблюдение сроков.
    Разумные цены (Главная от 40$, внутренняя от 10$).
    Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
    Ответ на письма, написанные на почту — 100%.
PHPJavascriptMySQLAndroidHTMLiOSBootstrapAjax