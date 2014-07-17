Знания, умения, навыки:
- PHP, MySql, HTML, CSS3, JavaScript, AJAX
- Поисковые блоки любой сложности
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Twitter Bootstrap.
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка.
- Реализация pixel perfect.
10–00 — 21–00 МСК
О работе:
Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок.
Главный принцип.
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Разумные цены (Главная от 40$, внутренняя от 10$).
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.