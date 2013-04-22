переводы любой направленности и сложности

1. Фамилия, имя, отчество: Блонская Галина Артёмовна

2. Адрес: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 4, кв. 18

3. Контактные данные: e-mail: [email protected]

тел. сот. +7(961) 582-47-66

дом. 268-17-56

4. Возраст: 24 года

5. Семейное положение: не замужем

6. Образование: 2007-2012 – государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» (очная форма); специальность: перевод и переводоведение; специализация: устный и письменный перевод; присвоена квалификация «лингвист, переводчик»;

2003 – 2007 - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Краснодарский педагогический колледж №3»; присвоена квалификация «учитель начальных классов» с правом преподавания английского языка

7. Цель: получение работы на должности «переводчик с английского и немецкого языков на русский язык и с русского языка на английский и немецкий языки»

8. Профессиональные курсы : в рамках учебной практики в КубГУ прошла интенсивные языковые летние курсы в Университете Маннхайм (Германия), также в период с 17 по 27 октября 2011 года посещала интенсивный модульный курс по устному и письменному переводу, проводившийся преподавателем Берлинского Университета им. Гумбольдта Резник Бригитте; в рамках данного курса приобрела навыки последовательного перевода с русского на немецкий и с немецкого на русский язык и письменного перевода с русского на немецкий язык. Также проходила практику в Департаменте по международным связям Кубанского государственного университета.

9. Профессиональные навыки: свободно общаюсь на английском и немецком языках читаю английскую и немецкую литературу в подлиннике; владение компьютером – уверенный пользователь.

10. Личные и деловые качества: общительна, исполнительна, креативна, ответственна, пунктуальна, обязательна, легко обучаема, начитана, умею устанавливать контакт и находить общий язык с людьми.