Работаю переводчиком более 20 лет. Владею английским (уровень C2) и немецким языками. Переводил тексты из таких областей, как стекольная промышленность, нефть и газ, SEO, образование, филология, художественная литература, публицистика, юриспруденция и др., также имею большой опыт устного перевода. Люблю свою работу и всегда тщательно подхожу к ней. Если для вас на первом месте качество перевода, обращайтесь ко мне.
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Портфолио
- Перевод договора (RU -> EN) (фрагмент)54 просмотра
- Перевод статьи по филологии (RU -> EN) (фрагмент)38 просмотров
- Перевод коммерческого предложения (RU -> EN)36 просмотров
- Перевод текста для сайта SEO (RU->EN)34 просмотра
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