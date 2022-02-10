Работаю переводчиком более 20 лет. Владею английским (уровень C2) и немецким языками. Переводил тексты из таких областей, как стекольная промышленность, нефть и газ, SEO, образование, филология, художественная литература, публицистика, юриспруденция и др., также имею большой опыт устного перевода. Люблю свою работу и всегда тщательно подхожу к ней. Если для вас на первом месте качество перевода, обращайтесь ко мне.