UX/UI Designer

Немного о себе:

Веб-дизайнер с 2-летним опытом, разрабатываю дизайн на постоянной основе, недавно подружился с веблансером и готов выполнять работы по хорошей для вас цене. Пишите - отвечу на все интересующие вопросы)

Мои навыки:

Photoshop - Самый большой опыт и всю базу имею отсюда. Начал работать в фотошопе примерно 3 года назад, сейчас использую как второстепенный к фигме инструмент, но всегда готов работать и там

- Самый большой опыт и всю базу имею отсюда. Начал работать в фотошопе примерно 3 года назад, сейчас использую как второстепенный к фигме инструмент, но всегда готов работать и там Figma - Здесь опыта поменьше, примерно 2-2,5 года. Но, работаю здесь чаще всего и уже не раз работал с коммерческими проектами и знаю, что нужно сделать, чтобы верстальщик и клиент получили максимальное удовольствие от последующей работы

- Здесь опыта поменьше, примерно 2-2,5 года. Но, работаю здесь чаще всего и уже не раз работал с коммерческими проектами и знаю, что нужно сделать, чтобы верстальщик и клиент получили максимальное удовольствие от последующей работы Protopie - Если всё нужно сделать настолько хорошо, насколько это можно - использую Protopie (в последнее время начинал юзать AE и InVision), за отдельную плату разберёмся с анимациями и остальной лабуденью

- Если всё нужно сделать настолько хорошо, насколько это можно - использую Protopie (в последнее время начинал юзать AE и InVision), за отдельную плату разберёмся с анимациями и остальной лабуденью Illustrator - имеются минимально-средние навыки для работы в этой программе, игровой логотип сделать не смогу, но что-то реализовать смогу попробовать) может даже бесплатно

Цены всегда разные, так как подход к каждому индивидуален. Самым хорошим для меня вариантом будет возможность узнать ваш бюджет и поговорить насчёт оплаты и количества часов, уделяемых проекту.

Замечу что все правки, вносимые вами конечно бесплатны.

Но, я работаю по предоплате от 25% от общей суммы заказа

Разработка дизайна интерфейса для игры — от 10$ (дальнейшие цены в целом и за отдельное окно определим в будущем)

Разработка веб-дизайна — от 8$

Разработка сайта под ключ — примерная цена начинается с 80-100$

Не нашёл то, что тебе нужно? Напиши мне и мы посотрудничаем в обоюдно интересном проекте. Максимально быстрый и качественный фидбэк ты можешь получить, написав мне в ВК или Телеграм. Ссылки оставил снизу

vk — @kmppk

tg — @wamdigital

mail — [email protected] / [email protected]

behance — *тык*

Открыт для любого сотрудничества