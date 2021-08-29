UX/UI Designer
Немного о себе:
Веб-дизайнер с 2-летним опытом, разрабатываю дизайн на постоянной основе, недавно подружился с веблансером и готов выполнять работы по хорошей для вас цене. Пишите - отвечу на все интересующие вопросы)
Мои навыки:
- Photoshop - Самый большой опыт и всю базу имею отсюда. Начал работать в фотошопе примерно 3 года назад, сейчас использую как второстепенный к фигме инструмент, но всегда готов работать и там
- Figma - Здесь опыта поменьше, примерно 2-2,5 года. Но, работаю здесь чаще всего и уже не раз работал с коммерческими проектами и знаю, что нужно сделать, чтобы верстальщик и клиент получили максимальное удовольствие от последующей работы
- Protopie - Если всё нужно сделать настолько хорошо, насколько это можно - использую Protopie (в последнее время начинал юзать AE и InVision), за отдельную плату разберёмся с анимациями и остальной лабуденью
- Illustrator - имеются минимально-средние навыки для работы в этой программе, игровой логотип сделать не смогу, но что-то реализовать смогу попробовать) может даже бесплатно
Цены всегда разные, так как подход к каждому индивидуален. Самым хорошим для меня вариантом будет возможность узнать ваш бюджет и поговорить насчёт оплаты и количества часов, уделяемых проекту.
Замечу что все правки, вносимые вами конечно бесплатны.
Но, я работаю по предоплате от 25% от общей суммы заказа
Разработка дизайна интерфейса для игры — от 10$ (дальнейшие цены в целом и за отдельное окно определим в будущем)
Разработка веб-дизайна — от 8$
Разработка сайта под ключ — примерная цена начинается с 80-100$
Не нашёл то, что тебе нужно? Напиши мне и мы посотрудничаем в обоюдно интересном проекте. Максимально быстрый и качественный фидбэк ты можешь получить, написав мне в ВК или Телеграм. Ссылки оставил снизу
vk — @kmppk
tg — @wamdigital
mail — [email protected] / [email protected]
behance — *тык*
Открыт для любого сотрудничества
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