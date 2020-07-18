warednsour

Junior Full-stack developer / Младший Веб-разработчик

Здравствуйте!, меня зовут Вард!Всё началось с программированием как я попросил компанию мне сделать сайт, и не все вышло прекрасно как я хотел, здесь ошибки там не так, и всегда пришлось написать им и ждать пока они исправить ошибку, и тогда я сам начисля самообучения программированием, покупал курсы на Udemy.com и на Ютубе смотреть, в мой сайт очень много чего изменил, например арабскую версию, все на сайте перевернется с лева на праву как выбираешь арабский язык, это не все, сейчас можно даже знать пользователь онлайн или нет, даже больше скажу привязал сайт с Google analysis чтобы можно видеть сколько и какая страница на сайте заработала чего-либо с Google Adsense! Не просто было все, да и сложно, ну сейчас делаю сайт похоже на freelancer.com, чтобы помогать людям в арабском мире найти работу в связи с карантином и с коронавирусом!

Мой сайт: www.tajrobtak.com на оснований Yii2.

Очень жду от вас ответа, готов всегда учиться и выполнить свою работу.

С уважениям.

АльНсур.