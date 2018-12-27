wargych

Алексей Вавилов wargych

 
34 годаРоссия/Череповец
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Консультация, настройка и установка почтового сервера
Спасибо за интересную работу, оплату, и приятное общение.
Все отлично. Связь не терялась, специалист очень грамотный, объяснил все непонятные моменты, дал полезные советы по настройке сервера. При необходимости я знаю к кому обратиться.
Ответный отзыв
Adren
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Функционал, собирающий заказы и генерирующий почтовые сообщения
Отличный как человек, так и как заказчик ! Оплата во время !
Все отлично, по своей инициативе вносил некоторые дополнение, сделал даже немного больше, чем нужно. Доволен.
Ответный отзыв