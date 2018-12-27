Есть действующий сайт с простенькой с т.з. кода игрой (типа шахмат). Сейчас меняем дизайн на более нормальный. Фронтенд написан на websocket, вся логика на бэкенде. Дизайн будет в 4-х разрешениях: 1280,1024,768,320. 1280 уже готов, материалы к верстке подготовлены. ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день. Есть xls-файл, из которого нужно будет сделать импорт в вордпресс, каждая строка - новая запись + подгрузить изображение со стороннего ресурса. Нужно импортировать примерно 200 000 записей в WordPress. Попробованные модули импорта не справляются с ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Ищется системный администратор для консультации, установки и настройки почтового сервера для сервиса рассылок. Навыки работы с proxmox. Ориентировочная нагрузки 100-300 в сутки, но может и сильно отличаться. Рассылка будет осуществляться с помощью скрипта, авторизация по smtp. После ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Требуется настроить скрипт обновлений bitrix с помощью скрипта bitrix updater (легко гуглится) - требуется для тестовых серверов. Ставка 450 рублей / час, рассчитываем на долговременное сотрудничество. Также на тестовом и на основном сервере (с которого ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток! Нужно помочь с разработкой функционала сайта собирающего заказы и генерирующего почтовые сообщения по ним, речь идет о Битриксе. Возможно в дальнейшем периодическое сотрудничество. Подробное описание имеется. Если есть время и желание – будем общаться, жду ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад