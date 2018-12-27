Есть действующий сайт с простенькой с т.з. кода игрой (типа шахмат). Сейчас меняем дизайн на более нормальный. Фронтенд написан на websocket, вся логика на бэкенде. Дизайн будет в 4-х разрешениях: 1280,1024,768,320. 1280 уже готов, материалы к верстке подготовлены. ...