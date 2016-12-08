Дизайнер-верстальщик

E-mail: [email protected]

Опыт работы больше 5-ти лет в области полиграфии и наружной рекламы.

Полиграфический дизайн, верстка, препресс.

Только серьезные проекты, не участвую в пробах, тендерах, конкурсах, тестовых заданиях.

СХЕМА РАБОТЫ СО МНОЙ:

1. Предоставление необходимой информации для работы - четкого техзадания.

2. Выбора меня исполнителем!

3. С заказчиком обговариваю все нюансы работы.

4. Предоплата 30%, можно договориться и без.

5. Предоставляю эскиз.

6. Дорабатываю работу.

7. Оригинал высылаю, только после всей оплаты.

8. Отзыв.

Работаю в: Corel DRAW, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Abode Illustrator, Preps, Microsoft Office Word, Windows (установка и настройка), сборка, разборка и комплектация PC.