Василий Перожак warlock0307warlock0307
38 летУкраина/Тернополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Дизайнер-верстальщик
E-mail: [email protected]
Опыт работы больше 5-ти лет в области полиграфии и наружной рекламы.
Полиграфический дизайн, верстка, препресс.
Только серьезные проекты, не участвую в пробах, тендерах, конкурсах, тестовых заданиях.
СХЕМА РАБОТЫ СО МНОЙ:
1. Предоставление необходимой информации для работы - четкого техзадания.
2. Выбора меня исполнителем!
3. С заказчиком обговариваю все нюансы работы.
4. Предоплата 30%, можно договориться и без.
5. Предоставляю эскиз.
6. Дорабатываю работу.
7. Оригинал высылаю, только после всей оплаты.
8. Отзыв.
Работаю в: Corel DRAW, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Abode Illustrator, Preps, Microsoft Office Word, Windows (установка и настройка), сборка, разборка и комплектация PC.
Портфолио
- Верстка рекламной газеты163 просмотра
- Рекламнный блок в газету175 просмотров
- Обложка к рекламной газете 2159 просмотров
- Обложка к рекламной газете159 просмотров
- Пригласительное в стиле 30-х191 просмотр
- Calendar_4+4_70x100_mm202 просмотра
- Gramota207 просмотров
- Flyer196 просмотров
- Без названия196 просмотров
- Без названия203 просмотра
- Без названия210 просмотров
- Без названия214 просмотров