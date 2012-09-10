warrior_mary

Ответственная и готовая работать

Коляда Мария

Владение ПК: уверенный пользователь, хорошее владение офисными программами, Photoshop. Ориентируюсь в социальных сетях интернета, в нескольких крупных есть аккаунт.

Образование: незаконченное (пока что!) высшее, философский факультет МГУ им. Ломоносова. Тема научной работы: искусство Японии.

Языки: английский на уровне выше среднего, латынь, японский - начальный уровень.

О себе: ответственно отношусь к поставленной задаче. Обладаю хорошим чувством юмора и готовностью работать. Способна связно, четко и красиво написать текст на заданную тему, причем круг тематик довольно широк. Однако предпочитаю темы, связанные с искусством и культурой. Интересуюсь японской культурой, историей, фотографией и не только.