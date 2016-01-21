warungastudio

Я web программист, координатор проектов. Занимаюсь SEO оптимизацией и продвижением сайтов.Разработка и оптимизация веб-сайтов на PHP+MySQL.
Разработка механизмов для динамических сайтов с использованием PHP и MySQL. Верстка HTML (JavaScript, блочная CSS-верстка).
Консультирование и активное участие в процессах разработки проектов.
Разработка сайтов, интернет магазинов, landing page, сайт-визитка, портфолио и др.
Cms Drupal 7, Wordpress, Joomla, modx, Ukit, UMI, Wix.
Adobe Photoshop (всё необходимое для вёрстки). На базовом уровне: 3D Studio.
Иностранные языки: английский - перевод документации по специальности, техническая переписка. Испанский - базовый уровень.
Bahasa Indonesia: начальный уровень.
Имею уверенный опыт успешной удаленной работы со своевременным добросовестным выполнением заказов.
Есть опыт распределенной работы в команде специалистов.
Способен координировать работу над web-проектами (project management), есть все необходимые практические навыки.
Заинтересован в повышении уровня знаний в области передовых информационных технологий, интересуюсь изучением языков.
Постоянно совершенствую свои профессиональные навыки.
Характер сдержанный, украшенный тактичностью, чувством долга и амбициозностью))
В настоящее время проживаю в Индонезии.