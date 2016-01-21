warungastudio

web разработка

Я web программист, координатор проектов. Занимаюсь SEO оптимизацией и продвижением сайтов.Разработка и оптимизация веб-сайтов на PHP+MySQL.

Разработка механизмов для динамических сайтов с использованием PHP и MySQL. Верстка HTML (JavaScript, блочная CSS-верстка).

Консультирование и активное участие в процессах разработки проектов.

Разработка сайтов, интернет магазинов, landing page, сайт-визитка, портфолио и др.

Cms Drupal 7, Wordpress, Joomla, modx, Ukit, UMI, Wix.

Adobe Photoshop (всё необходимое для вёрстки). На базовом уровне: 3D Studio.

Иностранные языки: английский - перевод документации по специальности, техническая переписка. Испанский - базовый уровень.

Bahasa Indonesia: начальный уровень.

Имею уверенный опыт успешной удаленной работы со своевременным добросовестным выполнением заказов.

Есть опыт распределенной работы в команде специалистов.

Способен координировать работу над web-проектами (project management), есть все необходимые практические навыки.

Заинтересован в повышении уровня знаний в области передовых информационных технологий, интересуюсь изучением языков.

Постоянно совершенствую свои профессиональные навыки.

Характер сдержанный, украшенный тактичностью, чувством долга и амбициозностью))

В настоящее время проживаю в Индонезии.