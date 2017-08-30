Web-дизайнер

Для оценки моих навыков веб-дизайна предлагаю ознакомиться с моими страницами на behance и dribbble:

https://www.behance.net/pondiswait1a0b

https://dribbble.com/wasitworth

Грамотна и аккуратна в работе, использую творческий подход к делу, неконфликтна,

умею самостоятельно находить необходимую информацию.

Умею качественно и аккуратно работать в Adobe Photoshop, занимаюсь этим с

2006-ого года. Хочу развиваться в сфере web-дизайна, стараюсь следить за

обновлениями в ней.

Пишу тексты на русском и английском языках не только в прозаической, но и стихотворной форме (как для работы, так и для собственного

удовольствия). Знаю, что seo-продвижение - это не только качественный

текст, но и большая работа по оптимизации сайта и контента, по развитию

интернет-ресурса в целом.