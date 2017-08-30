Для оценки моих навыков веб-дизайна предлагаю ознакомиться с моими страницами на behance и dribbble:
https://www.behance.net/pondiswait1a0b
https://dribbble.com/wasitworth
Грамотна и аккуратна в работе, использую творческий подход к делу, неконфликтна,
умею самостоятельно находить необходимую информацию.
Умею качественно и аккуратно работать в Adobe Photoshop, занимаюсь этим с
2006-ого года. Хочу развиваться в сфере web-дизайна, стараюсь следить за
обновлениями в ней.
Пишу тексты на русском и английском языках не только в прозаической, но и стихотворной форме (как для работы, так и для собственного
удовольствия). Знаю, что seo-продвижение - это не только качественный
текст, но и большая работа по оптимизации сайта и контента, по развитию
интернет-ресурса в целом.