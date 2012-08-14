Битрикс, Верстка , Jquery, MySQL, PHP

Битрикс (компоненты, модули, шаблоны, ajax приложения, оптимизация, интеграция, доработки, фильтры).

Верстка (с psd) (кросбраузерно от ie7) на CSS3 и HTML5.

Тестирование сайта на битриксе.

Jquery (ui) (template) (form) (tools) + разработка собственных плагинов, валидация форм, ajax приложения, анимации и прочая динамика.

MySQL - ручная работа или через API; создание таблиц, запросов, работа с транзакциями, оптимизация запросов.

XML (конвертирование, генерация)