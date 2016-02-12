Сайты "под ключ": интернет-магазин - от 300$, сайт-визитка - от 100$, landing page - от 50$
Всем привет. Я работаю во фрилансе уже давно, но на данном ресурсе никогда не размещал своих услуг, потому что хватало заказов и так (посредством "сарафанного радио"). В данный момент в связи с военной обстановкой в Донбассе сменил место жительства и заодно распрощался со своей клиентской базой.
Жду от вас заказов и предложений, надеюсь на плодотворное сотрудничество со многими из вас.
Портфолио
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Системы управления (CMS)
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$10/час
от $50от 1 дня
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $200от 4 дней
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