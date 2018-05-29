watsup

Александр watsup

 
38 летРоссия/Калининград
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн лэндинга

    Дизайн лэндинга по прототипу https://cloud.mail.ru/public/Guc8/7WnSS46M1 Мы агентство, бюджет строго до 5000. Выбираем по портфолио. Давайте уважать друг друга: - не предлагайте другие услуги (под ключ, вёрстка и т.п.) - не зовите "уточнять некоторые детали" в скайпе - предлагайте окончательную стоимость - не ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн лэндинга

    Необходим дизайн лэндинга по прототипу: [url=https://drive.google.com/open?id=18rFE3xUOOEGMkaOOpVmbaYBxXe0k-BVjSbzo3mW_06o]https://drive.google.com/open?id=18rFE3xUOOEGMkaOOpVmbaYBxXe0k-BVjSbzo3mW_06o[/url] В отзывах указывайте стоимость и срок работы.

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
i_m_super_hero
Денис 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Рисунки механизмов трансформации диванов.
Очень понравилось работать вместе