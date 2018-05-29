Для 5 видов механизмов надо нарисовать по 3-4 рисунка, из которых будет понятно, как раскладывается диван. В таком же стиле,как на образце во вложенном файле.
Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
Закрыт
3 года назад
Для 5 видов механизмов надо нарисовать по 3-4 рисунка, из которых будет понятно, как раскладывается диван. В таком же стиле,как на образце во вложенном файле.
Дизайн лэндинга по прототипу https://cloud.mail.ru/public/Guc8/7WnSS46M1 Мы агентство, бюджет строго до 5000. Выбираем по портфолио. Давайте уважать друг друга: - не предлагайте другие услуги (под ключ, вёрстка и т.п.) - не зовите "уточнять некоторые детали" в скайпе - предлагайте окончательную стоимость - не ...
Необходим дизайн лэндинга по прототипу: [url=https://drive.google.com/open?id=18rFE3xUOOEGMkaOOpVmbaYBxXe0k-BVjSbzo3mW_06o]https://drive.google.com/open?id=18rFE3xUOOEGMkaOOpVmbaYBxXe0k-BVjSbzo3mW_06o[/url] В отзывах указывайте стоимость и срок работы.