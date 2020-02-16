РАЗРАБОТКА САЙТОВЗанимаюсь созданием продающих одностраничных сайтов на конструкторе Tilda, которые решают основные бизнес задачи: увеличение продаж, повышение имиджа и лояльности клиентов. Почему стоит заказывать сайт у меня?• Перед созданием сайта я внимательно изучаю сайты конкурентов. Важно знать их сильные и слабые стороны, чтобы в будущем ваш сайт стал лидером в своей сфере. • Ещё на стадии проектирования я тщательно продумываю юзабилити (удобства сайта), чтобы ваш потенциальный клиент мог легко найти нужную информацию и совершить покупку.• Я разрабатываю индивидуальный дизайн. Благодаря приятному дизайну и грамотной структуре посетили больше времени проводят на сайте и охотнее совершают заказы.Что же конкретно входит в мою работу:᠈ Бриф᠈ Полная смысловая упаковка᠈ Анализ конкуретнов᠈ Анализ целевой аудитории᠈ Проработку структуры дизайна᠈ Верстка᠈ Адаптация сайта под все виды устройства᠈ seo-оптимизация᠈ Дополнительно подключаю CRM, Яндекс метрика, онлайн консультант и т.д.В итоге, вы получаете сайт с понятным интерфейсом. И самое главное - он будет привлекателен для покупателей и поисковых систем, что позволит без труда поднять его в топ и увеличить ваши продажи.Условия сделки• Безопасная сделка• Предоплата 50%