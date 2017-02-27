wayoftalking

Сергей Хоружик wayoftalking

 
54 годаБеларусь/Гродно
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
полный пакет профессиональных услуг:ретушь,пластика лица и фигуры,сборка фотокниг из своих фотографий,замена фона

профессиональный фотограф и дизайнер с большим стажем работы.Могу предложить каталог для клиентов на профессиональную замену фона.Для наиболее квалифицированной замены фона следует заранее до фотосъемки получить консультацию у меня.Для получения каталога,пишите в контакт:https://vk.com/skhoruzhik

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