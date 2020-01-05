Всем привет! Меня зовут Виталий. Мне 25 лет, я веб-программист и системный администратор linux систем. Мой опыт работы уже больше 8ми лет. Я занимаюсь разработкой сайтов как с нуля так и доработкой сайтов разной степени сложности, а так же разработкой мобильный приложений для android. Помогу настроить сервер под Linux для Вашего сайта или же других потребностей. Отлично ориентируюсь в чужом коде. Если задачу нельзя выполнить, я предложу всегда несколько аналогичных путей решения задачи, для Вашего выбора. Буду рад Вам помочь, обращайтесь!

Рабочее время:

ПН-ПТ с 12 до 18 по Eastern European Summer Time (EEST), смещение UTC +3

СБ-ВС если мне будет интересен Ваш проект буду делать его даже в выходные с удовольствием. Но так же я человек как и Вы и мне нужно отдыхать!