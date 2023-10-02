Запрошую Вас на мій профіль фрілансера!

Мене звати Олександр Ткаченко, я маю більше 10 років досвіду у розробці електронної комерції з використанням таких технологій, як PHP, MySQL, jQuery та багатьох інших.

З 2017 року я інтегрую веб-магазини з API різних платіжних систем, таких як Paysafecard, Sofort (Klarna), Ideal, TargetPay, mollie, Paygol, Clearhaus тощо. Я маю досвід роботи з OpenCart, Yii2, Laravel.

Мої рівні знання і навичок у різних технологіях можна знайти в моєму резюме.

Я пропоную свої послуги як PHP розробник та спеціаліст з електронної комерції. Я завжди відкритий до нових викликів та готовий навчитися щось нове, а також показати мої навички та досвід на різних проектах.

Зверніться до мене, якщо Ви зацікавлені у моїх послугах. Дякую!