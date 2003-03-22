wbmelsh

Дарья wbmelsh

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Инфографика для WILDBERRIES,OZON и т.д

﻿﻿﻿Привет, я Даша, и я делаю продающую инфографику для маркетплейсов

Создаю индивидуальные карточки для маркетплейсов (WB, AZON и т. д)

Помогу выделить ваш товар на фоне других, создам неповторимый стиль и учту все ваши пожелания

Как происходит работа:

  • Вы скидываете мне в чат ТЗ, фотоматериалы, размеры, референсы(при наличии).
  • Я делаю 2-3 варианта будущего дизайна и даю вам на утверждение
  • Вношу правки в выбранный вами вариант дизайна
  • Отправляю вам материал
Почему стоит обратиться ко мне:

  • Свежий взгляд на дизайн
  • Выполнение работы за минимальные сроки
  • Особый подход к каждому клиенту
Нужно для заказа:

От вас нужно:

  • Подробное Техническое Задание
  • Референсы, желаемая цветовая палитра
  • Фотоматериалы
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