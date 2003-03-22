Инфографика для WILDBERRIES,OZON и т.д

﻿﻿﻿Привет, я Даша, и я делаю продающую инфографику для маркетплейсов

Создаю индивидуальные карточки для маркетплейсов (WB, AZON и т. д)

Помогу выделить ваш товар на фоне других, создам неповторимый стиль и учту все ваши пожелания

Как происходит работа:

Вы скидываете мне в чат ТЗ, фотоматериалы, размеры, референсы(при наличии).

Я делаю 2-3 варианта будущего дизайна и даю вам на утверждение

Вношу правки в выбранный вами вариант дизайна

Отправляю вам материал

Свежий взгляд на дизайн

Выполнение работы за минимальные сроки

Особый подход к каждому клиенту

От вас нужно:

Подробное Техническое Задание

Референсы, желаемая цветовая палитра

Фотоматериалы

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