Инфографика для WILDBERRIES,OZON и т.д
Привет, я Даша, и я делаю продающую инфографику для маркетплейсов
Создаю индивидуальные карточки для маркетплейсов (WB, AZON и т. д)
Помогу выделить ваш товар на фоне других, создам неповторимый стиль и учту все ваши пожелания
Как происходит работа:
- Вы скидываете мне в чат ТЗ, фотоматериалы, размеры, референсы(при наличии).
- Я делаю 2-3 варианта будущего дизайна и даю вам на утверждение
- Вношу правки в выбранный вами вариант дизайна
- Отправляю вам материал
- Свежий взгляд на дизайн
- Выполнение работы за минимальные сроки
- Особый подход к каждому клиенту
От вас нужно:
- Подробное Техническое Задание
- Референсы, желаемая цветовая палитра
- Фотоматериалы
Я против войны в Украине!
Портфолио
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