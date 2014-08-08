решение любых проблем с компьютером

Установка, настройка и устранение неисправностей Windows и других операционных систем.

Создание сайтов

Работа и разработка в 1С

Восстановление данных

Разработка программ и мобильных приложений

Ремонт компьютеров

Проектирование и организация компьютерных сетей

Подключение и настройка оборудования

Заправка картриджей

Подключение к интернету в районах где нет операторов и плохая мобильная связь

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