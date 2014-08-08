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Установка, настройка и устранение неисправностей Windows и других операционных систем.
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Восстановление данных
Разработка программ и мобильных приложений
Ремонт компьютеров
Проектирование и организация компьютерных сетей
Подключение и настройка оборудования
Заправка картриджей
Подключение к интернету в районах где нет операторов и плохая мобильная связь
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