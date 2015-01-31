Помощник в инфобизе, создание видеороликов, дизайн упаковки, допечатная подготовка издания под требования издательства

Помощник инфобизнесмена: ведение рассылки по базам, составление писем, ведение переписки с партнерами, создание и ведение партнерских программ, ведение деловой переписки с техподдержкой необходимых сервисов, тестирование сервисов почтовых рассылок, работа с сервисами почтовых рассылок, создание подписных страниц под проводимые мероприятия, ведение статистики по мероприятиям- модерация комнаты для проведения тренингов (GVO, Hangout, iwowwe, webinar.fm), создание и оформление роликов для презентаций, оформление учебных фильмов, работа в программах CorelDraw, PhotoShop, Adobe Acrobat, CamtasiaStudio, SonyVegas, HyperCam, Audacity, работа в программах по конвертации аудио и видео, работа в программах CorelDraw, PhotoShop, Adobe Acrobat, цветоделение, допечатная подготовка макетов, оформление книг, бланков, стандартов, методических пособий, коллективного договора, научного журнала