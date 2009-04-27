Вадим
Год рождения: 1984
Место жительства: Украина, Ровно
Языки: украинский, русский, английский
Закончил художественную школу. Имеються награды.
УСЛУГИ
1. Разработка логотипа и фирменного стиля.
(Сначала разрабатываеться логотип, потом, по желанию заказчика и фирменный стиль)
Рисованием логотипов занимаюсь вот уже 5 лет. Понимаю задание заказчика и выполняю работу
учитывая его пожелания. Сначала рисую несколько вариантов, потом по утвержденному заканчиваю работу.
Для выполнения заданий использую такие программы как CorelDraw, Adobe Illustrator,
а также бесплатное ПО Inkscape (использую по умолчанию).
Сроки выполнение: от 2 до 10 дней.
2. Рекламные идеи.
(Составление концепции рекламной кампании, отдельно взятой рекламы)
Рекламой занимаюсь относительно недавно, но успешно. Принимал участие в конкурсе организованом
компанией Young & Rubicam.
По рекламе отдельно рассматривается каждый отдельный случай.
ОПЛАТА
После рассмотрения предложения и принятия его в разроботку беру 50% предоплаты.
Позле завершения работы принимаю остальную часть денег и высылаю векторный вариант.
Оплату принимаю через WebMoney, сервис безопасных сделок Weblancer, наличными.
- Без названия113 просмотров
- Без названия130 просмотров
- Без названия113 просмотров
- Без названия116 просмотров
- Coffe104 просмотра