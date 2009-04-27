Рисую запоминающиеся красивые логотипы.

Вадим

Год рождения: 1984

Место жительства: Украина, Ровно

Языки: украинский, русский, английский

Закончил художественную школу. Имеються награды.

УСЛУГИ

1. Разработка логотипа и фирменного стиля.

(Сначала разрабатываеться логотип, потом, по желанию заказчика и фирменный стиль)

Рисованием логотипов занимаюсь вот уже 5 лет. Понимаю задание заказчика и выполняю работу

учитывая его пожелания. Сначала рисую несколько вариантов, потом по утвержденному заканчиваю работу.

Для выполнения заданий использую такие программы как CorelDraw, Adobe Illustrator,

а также бесплатное ПО Inkscape (использую по умолчанию).

Сроки выполнение: от 2 до 10 дней.

2. Рекламные идеи.

(Составление концепции рекламной кампании, отдельно взятой рекламы)

Рекламой занимаюсь относительно недавно, но успешно. Принимал участие в конкурсе организованом

компанией Young & Rubicam.

По рекламе отдельно рассматривается каждый отдельный случай.

ОПЛАТА

После рассмотрения предложения и принятия его в разроботку беру 50% предоплаты.

Позле завершения работы принимаю остальную часть денег и высылаю векторный вариант.

Оплату принимаю через WebMoney, сервис безопасных сделок Weblancer, наличными.