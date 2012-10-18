Создание качественных сайтов, продвижение сайтов, контекстная реклама!

Мы предлагаем услуги по разработке сайтов, продвижению сайтов, контекстной рекламе. В наличие более 150 клиентов на постоянной основе.

Веб студия Диал это:

1. Штат сотрудников с фактическим адресом в Туле. (Работаем на всю Россию и страны СНГ) http://dial-t.ru/contacts.php

2. Опыт работы специалистов в сфере интернет разработок и продвижения больше 5 лет

3. Сайты делаем качественные. Дизайны делаем продающиеся, продуманные до мелочей. Полная настройка модулей и заполнение контента. Обучение CMS бесплатно

4. Умеем писать эксклюзивные тексты

5. SEO прозрачное на всех этапах работы. Работаем на качество, нам дороги все наши клиенты.

6. Ежемесячные отчеты о проделанной работе

7. Опыт работы на CMS: Wordpress, ModX, Drupal, Bitrix

8. Сертифицированный партер Yandex.

9. Партер 1C Bitrix

10. Персональный менеджер для каждого клиента

11. Нам нравиться делать свою работу!

12. Всегда на связи

13. Нам нравиться делать свою работу!

У нас богатый опыт создания web-ресурсов для коммерческих фирм, промышленных предприятий, новостных ресурсов, государственных учреждений

Наши работы: http://dial-t.ru/portfolio.php

Расскажу как происходит работа с нашей компанией:

После связи с нами для Вас будет назначен личный менеджер.

После согласования всех моментов, заполнения технического задания заключается договор. По разработке сайтов мы работаем по предоплате 50%.

После разрабатывается 2 дизайна по вашим предпочтениям.

Затем сверстанный макет будет размещен на тестовом домене, благодаря чему вы можете постоянно контролировать ход работы.

Продвижение сайта. Проходит по следующей схеме:

1. Подбирается семантическое ядро (ключевые запросы).

2. Рассчитывается стоимость.

3. После заключения договора и предоплаты начинается работа по внутренней и внешней оптимизации сайта.

4. Через 2-6 месяца ваш Сайт будет в Топ 10 поисковых систем Yandex, Rambler, Google, Mail.

Срок продвижения зависит от срока домена, региона продвижения и ключевых запросов.

Какие то сайты мы выводим и через месяц. Но это в большинстве случае это региональные сайты.

5. Ежемесячно предоставляется отчет о проделанной работе

Оплата услуг производится по наличному и безналичному расчёту в несколько этапов

Буду рада ответить на ваши вопросы.

Выезд на встречу для клиентов из Тулы, Москвы. Калуги, персональная консультация. Мы за личный контакт!

E-mail: [email protected]

ICQ: 484583412

Телефон: +7 (920) 754-10-02

Skype: dial.web