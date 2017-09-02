web-coding

Интернет магазины 1C-Битрикс

Частный веб разработчик предлагает услуги по разработке или переносу Вашего интернет магазина с любой CMS на платформу 1С-Битрикс. Цены ниже чем у веб студий. Разработка включает в себя:

- Перенос и интеграция Вашего дизайна,

- Адаптация дизайна для мобильных устройств,

- Настройка выгрузки товаров в Яндекс.Маркет,

- Интеграция базы с 1С,

- Удобная интуитивно-понятная система администрирования,

- Разработка систем маркетинговых акций и рекламных предложений,

- Полная настройка магазина под нужды Вашей компании,

- Добавление платежных систем онлайн оплаты,

- Интеграция с Корпоративным порталом Битрикс24,

- Сео оптимизация сайта для поисковых систем,

- при необходимости обработка фотографий товара для каталога и составление продающих текстов,

- Домен .ru в подарок и хостинг на один год,

- Гарантия и техническая поддержка на 3 месяца бесплатно!

Стоимость договорная, рассматриваю проекты с любым бюджетом. Пишите или звоните telegram или whatsup.