web-coding

Частный веб разработчик предлагает услуги по разработке или переносу Вашего интернет магазина с любой CMS на платформу 1С-Битрикс. Цены ниже чем у веб студий. Разработка включает в себя:
- Перенос и интеграция Вашего дизайна,
- Адаптация дизайна для мобильных устройств,
- Настройка выгрузки товаров в Яндекс.Маркет,
- Интеграция базы с 1С,
- Удобная интуитивно-понятная система администрирования,
- Разработка систем маркетинговых акций и рекламных предложений,
- Полная настройка магазина под нужды Вашей компании,
- Добавление платежных систем онлайн оплаты,
- Интеграция с Корпоративным порталом Битрикс24,
- Сео оптимизация сайта для поисковых систем,
- при необходимости обработка фотографий товара для каталога и составление продающих текстов,
- Домен .ru в подарок и хостинг на один год,
- Гарантия и техническая поддержка на 3 месяца бесплатно!
Стоимость договорная, рассматриваю проекты с любым бюджетом. Пишите или звоните telegram или whatsup.