Сделаю для Вас дизайн сайта, который значительно увеличит продажи вашего бизнеса.

Выгоды, которые вы получаете, работая со мной:

1) Качественный дизайн, повышающий продажи вашего бизнеса.

Т.к. я работаю только в этой нише, то знаю практически все о том, какой должен быть дизайн,

чтобы повысить прибыль компании, повысить узнаваемость бренда.

2)Юридическая безопасность.

Я использую только платную лицензионную графику для своихработ. Поэтому у вас просто не возникнет никаких юридических претензий со стороны авторов графики.

3)Все последующие заказы обойдутся вам на 10% дешевле.

4) Бонусом я предоставлю бесплатную разработку баннера для вашего сайта.

Как я работаю:

1) Только по предоплате 50%. (Предоплата нужна только при первом сотрудничестве).

2) Способы оплаты ( webmoney, яндекс деньги, кредитка)

Гарантии:

1) Если я не уложусь в назначенный мной срок, то возвращаю вам предоплату и делаю дизайн бесплатно.

2) если вам не понравиться результат, даже если потребуется доработка - то я тоже возвращаю вам предоплату.

Система скидок:

1) Заказывая 2 дизайна сразу, вы получаете скидку 30%

2) Заказывая дизайн повторно, вы получаете скидку 10%

Контакты:

Тел: 89625085787

Skype:rusalochka7

Email:[email protected]