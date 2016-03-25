Выгоды, которые вы получаете, работая со мной:
1) Качественный дизайн, повышающий продажи вашего бизнеса.
Т.к. я работаю только в этой нише, то знаю практически все о том, какой должен быть дизайн,
чтобы повысить прибыль компании, повысить узнаваемость бренда.
2)Юридическая безопасность.
Я использую только платную лицензионную графику для своихработ. Поэтому у вас просто не возникнет никаких юридических претензий со стороны авторов графики.
3)Все последующие заказы обойдутся вам на 10% дешевле.
4) Бонусом я предоставлю бесплатную разработку баннера для вашего сайта.
Как я работаю:
1) Только по предоплате 50%. (Предоплата нужна только при первом сотрудничестве).
2) Способы оплаты ( webmoney, яндекс деньги, кредитка)
Гарантии:
1) Если я не уложусь в назначенный мной срок, то возвращаю вам предоплату и делаю дизайн бесплатно.
2) если вам не понравиться результат, даже если потребуется доработка - то я тоже возвращаю вам предоплату.
Система скидок:
1) Заказывая 2 дизайна сразу, вы получаете скидку 30%
2) Заказывая дизайн повторно, вы получаете скидку 10%
Контакты:
Тел: 89625085787
Skype:rusalochka7
Email:[email protected]